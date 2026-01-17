Lutto Commisso rinvio Bologna-Fiorentina | cambia la data

A seguito della scomparsa di Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, la partita tra Bologna e Fiorentina prevista per domenica è stata rinviata. La Lega Calcio è chiamata a stabilire una nuova data per la sfida, nel rispetto della recente perdita e del momento di lutto che coinvolge il club e l’intero sport italiano.

La Fiorentina piange la scomparsa di Rocco Commisso, presidente viola scomparso nella notte. Mondo viola e dello sport italiano sconvolto con la Lega Calcio chiamata ora a prendere una decisione riguardante il r invio della sfida tra i viola e il Bologna in programma domenica. Rinvio Fiorentina-Bologna in vista (Ansa Foto) – calciomercato.it Appare corretto e inevitabile che la Lega Calcio vada a rinviare la sfida tra i rossoblu e i viola per permettere al calcio italiano e ai viola in particolare, di onorare la memoria di Commisso. Bologna-Fiorentina verso il rinvio, da trovare una data. Non sarà facile trovare una data a stretto giro di posta per la Lega Calcio con gli impegni di entrambe le squadre che sono molto fitti, essendo entrambe ancora in corsa sia per quello che riguarda la Coppa Italia (la Fiorentina deve ancora disputare gli ottavi di finale) che in Europa (il Bologna in Europa League, i viola in Conference League).

