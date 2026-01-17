Lusso ad alta quota | a Cortina il banchetto stellato è anche per i cani | si arriva ai 120 euro in un soffio
A Cortina d’Ampezzo, il lusso si esprime anche attraverso esperienze esclusive, come il banchetto stellato accessibile ai cani. Con prezzi che arrivano fino a 120 euro, questa proposta unisce raffinatezza e attenzione agli ospiti a quattro zampe. La località si conferma come meta di eccellenza, dove il prestigio si integra armoniosamente con il paesaggio naturale, offrendo un’esperienza unica nel cuore delle Dolomiti.
Cortina d’Ampezzo si conferma la capitale indiscussa dell’esclusività montana, dove il prestigio si fonde con scenari naturali mozzafiato. Proprio qui, affacciato sullo spettacolare specchio d’acqua di Pianozes, ha aperto una sede del celebre locale La Scogliera, già noto per le sue estati sfarzose in Sardegna. La struttura attira un’élite mondiale pronta a sperimentare una cucina che rompe gli schemi classici. A far sollevare più di un sopracciglio, tuttavia, non è stata solo la maestria dello chef Davide Zunino, ma una carta gastronomica senza precedenti: un elenco di pietanze ricercate create appositamente per i cani, con cifre che toccano i 120 euro a porzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
Leggi anche: Sostenibilità e innovazione ad alta quota: Enel costruisce a Livigno la cabina elettrica più alta d’Italia per Milano-Cortina
Leggi anche: Apre a Cortina uno dei ristoranti più costosi d’Italia con un menù per cani da 120 euro
Cortina Signature: la Regina delle Dolomiti fa sistema per conquistare il turismo luxury mondiale; Settimana bianca 2026: le baite couture e i corner firmati tra le Alpi; Dalla Sardegna alle Dolomiti, il ristorante più costoso d’Italia apre anche a Cortina; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, la cabinovia sulle Tofane l’ultima sfida alla montagna.
Pop-up di lusso e shopping après-ski: i corner fashion tra Cortina, St. Moritz e le Alpi - up e corner fashion in alta quota: i rifugi e le baite brandizzate diventano destinazioni chic per vivere la neve con stile dedicate ai fashionisti che amano la montagna. iodonna.it
Cortina centro del mondo (della moda) - Tutte le iniziative dei brand, anche (e soprattutto) in vista delle Olimpiadi 2026 ... iconmagazine.it
Lusso ad alta quota: a Cortina il banchetto stellato è anche per i cani: si arriva ai 120 euro in un soffio - Cortina d’Ampezzo si conferma la capitale indiscussa dell’esclusività montana, dove il prestigio si fonde con scenari naturali mozzafiato. msn.com
Passione Dolomiti. . Una casa di lusso ed eleganza al cospetto del Sassonger Nives vi accoglie all’ @hotelcappella, dove la vacanza in montagna è un’esperienza indimenticabile Colfosco, Alta Badia #hotelcappella #relaischateaux #passionedolo - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.