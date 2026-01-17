Lusso ad alta quota | a Cortina il banchetto stellato è anche per i cani | si arriva ai 120 euro in un soffio

A Cortina d’Ampezzo, il lusso si esprime anche attraverso esperienze esclusive, come il banchetto stellato accessibile ai cani. Con prezzi che arrivano fino a 120 euro, questa proposta unisce raffinatezza e attenzione agli ospiti a quattro zampe. La località si conferma come meta di eccellenza, dove il prestigio si integra armoniosamente con il paesaggio naturale, offrendo un’esperienza unica nel cuore delle Dolomiti.

Cortina d’Ampezzo si conferma la capitale indiscussa dell’esclusività montana, dove il prestigio si fonde con scenari naturali mozzafiato. Proprio qui, affacciato sullo spettacolare specchio d’acqua di Pianozes, ha aperto una sede del celebre locale La Scogliera, già noto per le sue estati sfarzose in Sardegna. La struttura attira un’élite mondiale pronta a sperimentare una cucina che rompe gli schemi classici. A far sollevare più di un sopracciglio, tuttavia, non è stata solo la maestria dello chef Davide Zunino, ma una carta gastronomica senza precedenti: un elenco di pietanze ricercate create appositamente per i cani, con cifre che toccano i 120 euro a porzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

