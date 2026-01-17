L' uso dei coltelli arriva solo in certe etnie Il sindaco di La Spezia manda in tilt Gruber e Floris

Recentemente, una dichiarazione del sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ha suscitato polemiche riguardo l’uso dei coltelli e le presunte differenze culturali. La frase ha acceso un dibattito sulla violenza giovanile, a seguito di un tragico episodio in un liceo cittadino, dove uno studente è stato vittima di un'aggressione con arma bianca. Questo fatto invita a riflettere sulle cause e le dinamiche della violenza tra giovani, senza semplificazioni di natura etnica

È bastata una frase del sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini, ad alimentare il dibattito sulla violenza giovanile all'indomani del drammatico fatto di sangue avvenuto all'istituto “Einaudi-Chiodo”, dove uno studente di 18 anni, Youssef Abanoub (detto Abu), italiano di origini egiziane, è stato accoltellato e ucciso da un coetaneo. Durante un collegamento telefonico con “Otto e mezzo”, il programma di La7 condotto dalla giornalista Lilli Gruber, il primo cittadino ha così commentato la tragica vicenda: “Purtroppo c'è una cultura nell'uso di questi coltelli che è veramente inaccettabile. È un problema che cerchiamo di affrontare ogni giorno in modo molto complicato. 🔗 Leggi su Iltempo.it

