L’Università La Sapienza di Roma assume anche con il diploma 99 posti disponibili

L’Università La Sapienza di Roma ha aperto i bandi di concorso per il 2026, offrendo 99 posti a tempo indeterminato per funzionari e collaboratori. Le opportunità sono rivolte a candidati con diploma e rappresentano un’opportunità di impiego stabile nel settore universitario. Per chi è interessato, è importante consultare i dettagli ufficiali e rispettare le scadenze previste.

Nuove occasioni di impiego arrivano dal mondo universitario. L'Università degli Studi di Roma La Sapienza ha pubblicato i bandi di concorso per il 2026, finalizzati all'assunzione di 99 unità di personale a tempo indeterminato tra funzionari e collaboratori. Le selezioni rientrano nel piano di rafforzamento degli organici dell'ateneo romano e rappresentano un'opportunità concreta sia per diplomati sia per laureati interessati a lavorare Pubblica Amministrazione. Concorso articolato in quattro procedure distinte. Le selezioni sono suddivise in quattro procedure differenti. La più ampia, per numero di posti, è gestita tramite il sistema Ripam, lo stesso che sta selezionando 26 assistenti tecnici diplomati per Inps.

