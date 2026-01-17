L’Umbria protagonista a Bruxelles sulle tematiche ambientali Stefania Proietti e Thomas De Luca | Semplificazione e mercato vero per l’Economia Circolare

L’Umbria si distingue a Bruxelles per il suo impegno nelle tematiche ambientali. Stefania Proietti e Thomas De Luca sottolineano l’importanza di semplificare le procedure e promuovere un mercato reale per l’economia circolare. L’obiettivo è tradurre le ambizioni del Green Deal in azioni concrete a livello territoriale, superando le criticità della frammentazione e favorendo uno sviluppo sostenibile più efficiente e condiviso.

La Presidente di Regione come relatrice e l'Assessore ternano come esperto, si trovano in Belgio per gli incontri bilaterali in preparazione del parere sul nuovo "Environmental Implementation Review" 2025 per conto del Comitato delle Regioni Trasformare l’ambizione del Green Deal in realtà amministrativa nei territori, superando la frammentazione attuale e puntando decisamente su un’economia circolare di mercato. È questo il cuore del Working Document su cui sta lavorando la Regione Umbria alla Commissione ENVE (Ambiente, cambiamenti climatici ed energia) del Comitato delle Regioni (CdR). Il documento, che pone le basi per il parere sull’EIR 2025 (European Implementation Review), vede la Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, nel ruolo di relatrice e l’assessore regionale all’ambiente, Thomas De Luca, in veste di esperto. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Leggi anche: Regione Umbria, Stefania Proietti: “Senso di responsabilità, rispetto per le persone e decisioni per il bene della comunità” Leggi anche: Regione Umbria, Stefania Proietti: “Agende per le liste d’attesa aperte e presa in carico garantita. Attenzione ai falsi sms Cup” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Deruta protagonista ora a Radio Corriere dell'Umbria con il Sindaco Michele Toniaccini ospite a "Umbria in Diretta" intervistato da Paola Costantini. Tanti gli argomenti trattati con in primo piano le attività di promozione dell'arte ceramica. - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.