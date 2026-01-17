L' Umbria della pace scende in piazza per Gaza Venezuela ed Iran

L'Umbria della pace torna in piazza per sostenere Gaza, Venezuela e Iran. Dopo l’evento del 27 settembre, la regione si mobilita nuovamente, promuovendo un momento di riflessione e solidarietà. La partecipazione di Mohammad Hannoun, attualmente in carcere per accuse legate a Hamas, ha alimentato il dibattito, evidenziando l’importanza di un dialogo pacifico e rispettoso delle diverse posizioni.

L'Umbria della pace si mobilita ancora. Dopo la manifestazione del 27 settembre, a cui hanno fatto seguito, nelle ultime settimane, le polemiche per la partecipazione di Mohammad Hannoun a oggi in carcere con l'accusa di finanziare Hamas, nuova manifestazione a sostegno del popolo palestinese, di quello iraniano e venezuelano. Perché, viene detto prima che inizi la fiaccolata, il quadro continua ad aggravarsi, i fronti di guerra ad aumentare. Nel mirino anche la corsa al riarmo e le aziende, anche umbre - è stato ricordato - che commerciano con il settore bellico: “Confrontiamoci”. E poi, esprimendo solidarietà ad Hannoun,w prima di dare corso alla fiaccolata, la lettura del manifesto di Aldo Capitini dal titolo “La pace è sempre in pericolo”: “Se vuoi la pace, prepara la pace”. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Leggi anche: Sciopero, il Pd dell'Umbria scende in piazza con la Cgil: "Grande giornata di democrazia"

Leggi anche: Iran: la comunità genovese scende in piazza contro il regime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

FOTO L'Umbra della pace si mobilita ancora; Si apre oggi il Giubileo Francescano dell'Umbria; Al via dall’Umbria l’anno del Transito di San Francesco: aperto l’Ottavo centenario della morte del Poverello; Torna la fiaccolata di L'Umbria per la pace per Hannoun libero e contro la strage sionista. Ma - si ritiene - senza la sindaca.

Venezuela, Terni scende in piazza: «Libertà per Maduro» - Sono diverse le associazioni del territorio che venerdì scenderanno in piazza a Terni per dire «giù le mani dal Venezuela». umbria24.it

"Pace e riconoscimento della Palestina": il grido dell’Umbria - PERUGIA – Studenti, adulti, sindacalisti e politici: in tanti ieri hanno sfilato da piazza Partigiani fino alla Fontana dove si è svolto il comizio finale. lanazione.it

Muggiò scende in piazza per Gaza e per la Pace - A organizzare domenica 11 gennaio alle 15 in piazza Garibaldi saranno i circoli cittadini di Anpi, Spi Cgil, Acli, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle e Muggiò Partecipa ... ilcittadinomb.it