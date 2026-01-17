Lukaku controlli ok | il Napoli aspetta il rientro di Big Rom
Il Napoli attende con fiducia il ritorno di Romelu Lukaku, dopo aver superato con successo i controlli medici. La sua presenza rappresenta un'opportunità importante per la squadra, che spera di poterlo schierare al più presto. Il rientro di Big Rom potrebbe rafforzare il reparto offensivo, contribuendo agli obiettivi stagionali del club. Restano da valutare i tempi di recupero e le prossime tappe del suo percorso di riabilitazione.
Il Napoli aspetta con cautela il rientro di Romelu Lukaku. Come riferisce Il Mattino, l’attaccante belga è stato sottoposto a nuovi controlli alla Clinica Pineta Grande per aggiornare il quadro sulle sue condizioni. Il responso medico è incoraggiante: il percorso di recupero procede bene, anche se le complicazioni fisiche emerse nelle varie fasi hanno inevitabilmente rallentato i tempi. La voglia di tornare in gruppo è forte, ma lo staff preferisce non forzare. Non è escluso, anzi, che il rientro a pieno regime possa coincidere con la fine della sessione invernale, quando il calendario e le esigenze del mercato saranno definitivamente alle spalle. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
