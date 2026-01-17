Luis Enrique | Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation

Luis Enrique ha commentato la vittoria del Psg contro il Lille, sottolineando l’importanza della fase difensiva. In conferenza stampa, il tecnico ha paragonato il gol di Dembelé a “premere tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation”, evidenziando l’aspetto spettacolare ma anche casuale di quella giocata. La sua riflessione si inserisce in un contesto di analisi più generale sulla prestazione della squadra e sulle aree da migliorare.

Luis Enrique, dopo la vittoria del suo Psg contro il Lille quarto in classifica (per 3-0 ndr), è intervenuto in conferenza stampa in modo piuttosto critico nei riguardi della fase difensiva dei suoi. Di seguito quanto dichiarato. Luis Enrique: «Bisogna difendere meglio, così non vinceremo trofei». Cosa pensi del secondo gol di Ousmane Dembélé? «È un gol che pochi giocatori possono segnare. È un gol da PlayStation. Quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente, questo è ciò che ottieni. Mi aspetto di più da Ousmane, anche se tutti adoriamo i suoi gol. Ma ciò che apprezziamo davvero è la sua capacità di liberare la difesa della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation» Leggi anche: Psg-Nizza: Luis Enrique favorito per la vittoria. Attesa per il gol di Dembelé Leggi anche: Coppa Intercontinentale, il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Luis Enrique: «Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation» - Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lille per 3- ilnapolista.it

