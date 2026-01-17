Luis Enrique | Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation

Da ilnapolista.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Luis Enrique ha commentato la vittoria del Psg contro il Lille, sottolineando l’importanza della fase difensiva. In conferenza stampa, il tecnico ha paragonato il gol di Dembelé a “premere tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation”, evidenziando l’aspetto spettacolare ma anche casuale di quella giocata. La sua riflessione si inserisce in un contesto di analisi più generale sulla prestazione della squadra e sulle aree da migliorare.

Luis Enrique, dopo la vittoria del suo Psg contro il Lille quarto in classifica (per 3-0 ndr), è intervenuto in conferenza stampa in modo piuttosto critico nei riguardi della fase difensiva dei suoi. Di seguito quanto dichiarato. Luis Enrique: «Bisogna difendere meglio, così non vinceremo trofei». Cosa pensi del secondo gol di Ousmane Dembélé? «È un gol che pochi giocatori possono segnare. È un gol da PlayStation. Quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente, questo è ciò che ottieni. Mi aspetto di più da Ousmane, anche se tutti adoriamo i suoi gol. Ma ciò che apprezziamo davvero è la sua capacità di liberare la difesa della squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

luis enrique il gol di dembel233 come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla playstation

© Ilnapolista.it - Luis Enrique: «Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation»

Leggi anche: Psg-Nizza: Luis Enrique favorito per la vittoria. Attesa per il gol di Dembelé

Leggi anche: Coppa Intercontinentale, il Paris Saint-Germain ritrova Dembélé per la finalissima contro il Flamengo! I convocati di Luis Enrique che ritrova anche un’altra pedina fondamentale

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

luis enrique gol dembel233Luis Enrique: «Il gol di Dembelé? Come quando premi tutti i pulsanti contemporaneamente alla PlayStation» - Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lille per 3- ilnapolista.it

luis enrique gol dembel233Psg, Dembélé da urlo: gol alla Maradona, anche Chevalier incredulo e Luis Enrique torna primo - Gol capolavoro di Ousmane Dembélé contro il Lille: finte, pallonetto e ovazione al Parco dei Principi. sport.virgilio.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.