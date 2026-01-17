L’Ucraina nella NATO? Allora ci sarà un confronto a lungo termine | cosa dicono i documenti top-secret su Putin e Bush

Recenti documenti declassificati dal National Security Archive degli Stati Uniti rivelano dettagli importanti sulle relazioni tra Ucraina, NATO e le posizioni di leader come Putin e Bush. Questi documenti, ottenuti tramite richieste FOIA, offrono uno sguardo approfondito sulle strategie e le prospettive a lungo termine in un contesto geopolitico complesso. Un’analisi che contribuisce a chiarire le dinamiche attuali e future nella regione.

Nei giorni scorsi, il National Security Archive degli Stati Uniti ha reso pubblici nuovi documenti declassificati, ottenuti tramite cause FOIA, che aggiungono un capitolo cruciale alla già esplosiva serie di documenti diffusi lo scorso dicembre. Si tratta di trascrizioni di conversazioni tra il leader russo Vladimir Putin e l’allora presidente Usa George W. Bush nel periodo post-11 settembre, che rivelano quanto l’espansione della Nato verso Est abbia accelerato il crollo di quel rapporto che Bush stesso, nei mesi immediatamente successivi agli attentati, aveva definito un’«alleanza». Come scrive il giornalista investigativo Matt Taibbi su Racket News: «I documenti declassificati mostrano che gli Stati Uniti hanno ripetutamente barattato la stabilità con l’espansione della Nato e con i contratti militari legati all’Alleanza». 🔗 Leggi su It.insideover.com

