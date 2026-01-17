LOREDANA PAPARELLI Fitness e imprenditoria Dal femminismo dei ’70 al benessere ridefinito

Loredana Paparelli è una figura che unisce il mondo del fitness e dell’imprenditoria, con un percorso che riflette le trasformazioni sociali e culturali dell’Italia dagli anni ’70 ad oggi. Attraverso il suo lavoro, ha contribuito a ridefinire il concetto di benessere femminile, affrontando sfide e ostacoli lungo un cammino di crescita personale e professionale. La sua storia rappresenta un esempio di evoluzione e resilienza nel contesto italiano.

"Un viaggio fatto di allenamenti, sogni, ostacoli e conquiste, che attraversa la storia recente dell'Italia: dalla rivoluzione culturale degli anni '70 fino alla contemporaneità, passando per la liberalizzazione femminile e l'evoluzione del concetto di benessere". È quello raccontato da Loredana Paparelli – imprenditrice, educatrice e pioniera del fitness in Italia – nel libro Allenati alla felicità, Imprenditoria femminile e fitness edito da Intrecci Editore (177pp, €18). Un testo in cui le vicende personali dell'autrice si intrecciano alla storia italiana diviso in 5 capitoli - ciascuno riassumibile con il titolo di una canzone.

