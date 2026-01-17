L' omicidio di Antonella Salamone e dei due figli la criminologa Bruzzone | Infermità mentale per Barreca

L’omicidio di Antonella Salamone e dei suoi figli, attribuito a Giovanni Barreca, ha suscitato grande attenzione. La criminologa Roberta Bruzzone e il ricercatore Alberto Caputo evidenziano come, secondo le valutazioni psichiatriche, Barreca fosse affetto da infermità mentale al momento del delitto. Questa analisi contribuisce a comprendere le dinamiche dell’evento e le implicazioni giudiziarie, offrendo un quadro chiaro e obiettivo sulla vicenda.

