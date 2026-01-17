Lobotka | Dopo due anni torno al gol ma possiamo fare meglio

Dopo due anni, Stanislav Lobotka è tornato a segnare, come ha dichiarato nel post-partita a Dazn. In qualità di MVP, ha sottolineato il suo entusiasmo per il gol e la voglia di migliorare ulteriormente. Le sue parole riflettono un atteggiamento di costante crescita e dedizione, elementi fondamentali per il suo ruolo e per il rendimento della squadra.

Tornare MVP e soprattutto tornare a segnare: quanto lo aspettavi questo gol?"Finalmente dopo due anni segno e sono molto felice. Però nelle ultime due partite il risultato non è stato buono. Oggi vinciamo ed è importante, ma sì. possiamo giocare meglio." Per puntare allo scudetto, cosa serve secondo te?"È difficile dirlo, perché ci sono tante partite: c'è la Champions League, c'è la Coppa Italia. Si vede anche in classifica che quando giochi contro squadre magari senza grande nome ci sono difficoltà. Per questo lavoriamo ogni giorno al 100% e dobbiamo farlo per tutta la partita, giocando fino alla fine.

Gioia Lobotka, ritorno al gol dopo tre anni e mezzo: Sassuolo ko, Conte ritrova la vittoria - Il centrocampista decide la sfida di Serie A contro i neroverdi e regala i tre punti al Napoli: non segnava in campionato da agosto 2022, contro il Verona ... tuttosport.com

Lobotka fa volare il Napoli: al Maradona è 1-0 contro il Sassuolo - Al Maradona, basta il goal di Lobotka per far felice il popolo partenopeo: suo il destro al ... firenzeviola.it

Il Napoli allunga classifica e infermeria. Vince nella partita giocata peggio (it's the football, stupid) Sofferto 1-0 al Sassuolo (cortissimo muso). Il Napoli difende il gol di Lobotka dopo sette minuti. Bene Vergara. Si fanno male anche Rrahmani e Politano. Di Mas - facebook.com facebook

#Lobotka sblocca #NapoliSassuolo, non segnava dall’agosto 2022 Un tiro al volo dopo la respinta del portiere Muric. L'ultimo gol era stato contro il Verona. E' la sua terza rete con la maglia del Napoli in sette stagioni. x.com

