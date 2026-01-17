Lobotka | Dopo due anni torno al gol ma possiamo fare meglio

Dopo due anni, Stanislav Lobotka è tornato a segnare, come ha dichiarato nel post-partita a Dazn. In qualità di MVP, ha sottolineato il suo entusiasmo per il gol e la voglia di migliorare ulteriormente. Le sue parole riflettono un atteggiamento di costante crescita e dedizione, elementi fondamentali per il suo ruolo e per il rendimento della squadra.

Tornare MVP e soprattutto tornare a segnare: quanto lo aspettavi questo gol?“Finalmente dopo due anni segno e sono molto felice. Però nelle ultime due partite il risultato non è stato buono. Oggi vinciamo ed è importante, ma sì. possiamo giocare meglio.” Per puntare allo scudetto, cosa serve secondo te?“È difficile dirlo, perché ci sono tante partite: c’è la Champions League, c’è la Coppa Italia. Si vede anche in classifica che quando giochi contro squadre magari senza grande nome ci sono difficoltà. Per questo lavoriamo ogni giorno al 100% e dobbiamo farlo per tutta la partita, giocando fino alla fine. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

