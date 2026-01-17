Lo United con Carrick sembra andare a un’altra velocità e intensità Haaland flop nel derby | appena 15 palloni toccati

Lo United di Carrick mostra un livello di gioco diverso, più rapido e intenso, rispetto alle precedenti prestazioni. Nel derby contro il Manchester City, Haaland ha avuto una prova sottotono, toccando appena 15 volte il pallone. Nonostante l’incertezza sulla sua permanenza, Carrick ha già lasciato un segno positivo, guidando la squadra a una vittoria importante e migliorando l’approccio complessivo.

Michael Carrick potrà anche durare solo fino alla fine della stagione sulla panchina del Manchester United, ma il suo impatto a Old Trafford è stato immediato, grazie alla vittoria nel derby, 2-0 contro il Manchester City. Lo United vince il derby di Manchester contro il City. L’analisi di The Atlethic: Nella prestazione dello United non c’è stata traccia di incertezza. O di frustrazioni che spesso emergono nelle partite in cui lo United è chiamato a dominare il possesso e a scardinare una difesa chiusa. Quando lo United perdeva palla, rientrava compatto per proteggere la linea difensiva. Casemiro, Harry Maguire, Lisandro Martinez e altri non hanno esitato a buttarsi letteralmente nel fango per effettuare scivolate e murare i tiri del City. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Lo United con Carrick sembra andare a un’altra velocità e intensità, Haaland flop nel derby: appena 15 palloni toccati Leggi anche: Lo United cambia allenatore (Carrick per Amorim) e vince il derby: 2-0 al City che non tira mai in porta Leggi anche: Giaccherini: «Vlahovic è maturato. Ma prima di Spalletti non arrivava a 15 palloni toccati a partita. Ora invece…» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Accordo Manchester United-Carrick: sarà lui il sostituto di Amorim!; Carrick è “l’appuntamento giusto al momento giusto” per il Man Utd; Il Manchester United pronto ad annunciare il nome dell'allenatore ad interim: progressi per Michael Carrick; Carrick ignora le opinioni irrilevanti degli ex giocatori del Manchester United. Clamoroso a Manchester: lo United affidato a Carrick stende il City di Guardiola - Dopo tre pareggi e una cocente eliminazione in FA Cup, il Manchester United risorge improvvisamente in un pomeriggio di metà gennaio all’ Old Trafford: la banda dei Red Devils, affidata ad interim a M ... ilfattoquotidiano.it

Manchester United: Carrick favorito per la panchina ad interim - Michael Carrick favorito per la panchina ad interim del Manchester United dopo i colloqui con la dirigenza: decisione imminente ... it.blastingnews.com

Harry Maguire al Milan? Il tecnico Carrick chiude la porta - Negli ultimi giorni, tra i nomi emersi per un possibile rinforzo difensivo del Milan, che al momento comunque non sembra essere previsto all'orizzonte, è stato fatto anche il ... milannews.it

Lo United vince il derby di Manchester! Carrick indovina tutte le mosse contro Guardiola, un City irriconoscibile cade ad Old Trafford e ora l’Arsenal può scappare - facebook.com facebook

Il Manchester United si riscopre super: 2-0 al City, debutto da sogno per Carrick x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.