Lo Sci Club Pordenone con due leggende dello sport | Lindsey Vonn e Sofia Goggia

Lo Sci Club Pordenone ha avuto il privilegio di ospitare, per la prima volta dopo quindici anni, una tappa di Coppa del Mondo femminile di sci alpino nel Friuli Venezia Giulia. L’evento ha visto la partecipazione di due grandi campionesse, Lindsey Vonn e Sofia Goggia, offrendo un’occasione unica di confronto e passione per gli appassionati di questo sport.

Il gruppo si è recato a Tarvisio dove si è tenuta la gara di discesa libera valida per la Coppa del Mondo. "Questa esperienza ci ha dato tanto carica in vista delle prossime gare. Loro sono state davvero gentili. Sofia ci ha anche donato il suo pettorale numero 10" Giornata stellare per lo sci italiano. Dopo quindici anni di attesa, il Friuli Venezia Giulia è tornato a ospitare una gara di Coppa del Mondo femminile di sci alpino. Una tappa che si è svolta sulla pista Di Prampero a Tarvisio, considerata una delle piste più tecniche e lunghe con 3.920 metri di lunghezza e un dislivello di quasi mille metri.

