Liverpool fischiato ad Anfield dopo l’1-1 col neopromosso Burnley

Il Liverpool ha pareggiato 1-1 contro il Burnley ad Anfield, interrompendo una serie di risultati negativi. La squadra non vince dal 27 dicembre e, da allora, ha conquistato solo quattro pareggi in Premier League, incluso quello contro il neopromosso Burnley. La partita ha suscitato qualche fischio tra i tifosi, evidenziando le difficoltà attuali del club nel trovare continuità di risultati.

Il Liverpool ha pareggiato 1-1 contro il Burnley in campionato. Non vince dal 27 dicembre; dopo sono arrivati quattro pareggi in Premier, compreso quello col club neopromosso. Il Liverpool pareggia 1-1 contro il Burnley. Il Telegraph scrive: Il Liverpool è stato fischiato ad Anfield dopo il pareggio 1-1 col Burnley, il loro quarto pareggio consecutivo in Premier League. La squadra di Arne Slot sembrava andare verso una vittoria semplice quando ha chiuso un primo tempo dominante aprendo le marcature con Florian Wirtz, dopo che Dominik Szoboszlai aveva sbagliato un rigore. Tuttavia, Marcus Edwards ha brillantemente messo a segno l'unico tiro in porta degli ospiti nel secondo tempo.

