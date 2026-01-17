LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | vincono Karl e Hofmeister non ci sono azzurri sul podio!

Seguono aggiornamenti in tempo reale dalla competizione di snowboard PGS Bansko 2026. Le gare di oggi sono state caratterizzate da condizioni climatiche sfidanti, con neve e umidità che hanno influenzato l’andamento delle competizioni. A vincere sono stati Karl e Hofmeister, mentre nessun atleta italiano è salito sul podio. Restate con noi per le ultime notizie e i risultati aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV E 13.14 Le gare di oggi sono state pazzesche, sempre ricche di sorprese con l'umidità e la neve che sono state protagoniste, rendendo le piste davvero complicate, soprattutto la rossa. 13.13 VINCE KARL! Alla fine trionfa l'austriaco che approfitta del doppio errore del campione canadese, ma quante sorprese ci ha regalato la gara di oggi, in positivo ma anche in negativo. 13.12 Doppio errore di Gaudet, sotto di 0.22 centesimi! 13.11 Parte la sfida, con Karl in ritardo di 0.10 centesimi! 13.11 Adesso c'è la finalissima, con Gaudet assoluto favorito su Karl, costretto anche alla pista rossa: chissà se l'austriaco non possa essere in grado di rovesciare il pronostico.

