LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | Hofmeister vince al femminile Gaudet cerca il trionfo nel maschile! Nessun azzurro sul podio

Segui in diretta la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni di Hofmeister e Gaudet. La gara si svolge sulla pista rossa, offrendo uno spettacolo di skill e precisione. Al momento, nessun atleta italiano è salito sul podio. Restate con noi per gli ultimi risultati e le novità di questa giornata di gare.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIV E 13.05 DOMINIO DI HOFMEISTER! Vince la tedesca con 0.59 centesimi, e usando la pista rossa volontariamente: il tracciato che ha dato più difficoltà agli atleti per lei è una passeggiata! 13.05 Polacca in ritardo di 0.12 centesimi, con la tedesca che è l’unica che riesce a dominare anche nella pista rossa! 13.04 Inizia la finalissima! Hofmeister e Krol-Walas cercano la vittoria. 13.03 Zamfirova sembra addolorata, probabilmente si è fatta male ma non sembra niente di grave, speriamo. 13.03 SUBITO ERRORE DI ZAMFIROVA! La bulgara parte male e cade peggio. Miki fa la sua gara e arriva terza, con la bulgara che invece dovrà accontentarsi del quarto posto. 🔗 Leggi su Oasport.it

