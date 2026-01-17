LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | Dalmasso e Caffont alle finali Fischnaller eliminato nelle qualificazioni! Si parte alle 12.00

Segui in diretta la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti dalle finali e le qualificazioni di oggi. Alle ore 12.00 si svolgeranno le gare, con protagonisti italiani come Dalmasso e Caffont, mentre Fischnaller si è fermato nelle qualificazioni. Resta aggiornato per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Buongiorno amici di OA Sport, sono due le azzurre qualificate alla fase finale della gara di PGS a Bansko e si tratta di Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. Di seguito la lista completa: 1 – Miki Tsubaki 1:15.46 2 – Ramona Hofmeister +1.65 3 – Malena Zamfirova +1.82 4 – Aleksandra Krol-Walas +2.20 5 – Lucia Dalmasso +2.26 6 – Aurelie Moisan +2.53 7 – Elisa Caffont +2.66 8 – Julie Zogg +2.81 9 – Xinhui Bai +3.01 10 – Michelle Dekker +3.37 11 – Mathilda Scheid +3.41 12 – Annamari Dancha +3.82 13 – Iri Pflum +3.88 14 – Naiyng Gong + 4.21 15 – Kaylie Buck +4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: Dalmasso e Caffont alle finali, Fischnaller eliminato nelle qualificazioni! Si parte alle 12.00 Leggi anche: Snowboard, cinque azzurri alle fasi finali del PGS di Bansko. Eliminato Roland Fischnaller! Leggi anche: LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2025 in DIRETTA: terminate le qualificazioni! Che ritorno per Fischnaller, inizio delle finali alle 17.30 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov; A che ora lo snowboard oggi: programma PGS Bansko 2026, tv, streaming; Snowboardcross, Jakob Dusek trionfa a Dongbeiya. Buon piazzamento per Sommariva; Snowboardcross: Michela Moioli si ferma ai piedi del podio a Dongbeiya, vince Bankes. LIVE Snowboard, PGS Bansko 2026 in DIRETTA: azzurri nella tana di Yankov - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live della gara di snowboard, ... oasport.it

