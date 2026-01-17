LIVE Snowboard PGS Bansko 2026 in DIRETTA | Dalmasso e Caffont alle finali Fischnaller eliminato nelle qualificazioni! Si parte alle 12.00

Segui in diretta la competizione di snowboard PGS Bansko 2026, con aggiornamenti dalle finali e le qualificazioni di oggi. Alle ore 12.00 si svolgeranno le gare, con protagonisti italiani come Dalmasso e Caffont, mentre Fischnaller si è fermato nelle qualificazioni. Resta aggiornato per tutte le ultime notizie e risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.48 Buongiorno amici di OA Sport, sono due le azzurre qualificate alla fase finale della gara di PGS a Bansko e si tratta di Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. Di seguito la lista completa: 1 – Miki Tsubaki 1:15.46 2 – Ramona Hofmeister +1.65 3 – Malena Zamfirova +1.82 4 – Aleksandra Krol-Walas +2.20 5 – Lucia Dalmasso +2.26 6 – Aurelie Moisan +2.53 7 – Elisa Caffont +2.66 8 – Julie Zogg +2.81 9 – Xinhui Bai +3.01 10 – Michelle Dekker +3.37 11 – Mathilda Scheid +3.41 12 – Annamari Dancha +3.82 13 – Iri Pflum +3.88 14 – Naiyng Gong + 4.21 15 – Kaylie Buck +4. 🔗 Leggi su Oasport.it

