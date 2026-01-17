LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | bronzi per Confortola e Nadalini attesa per le staffette

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sui risultati e le gare in corso. Oggi, gli italiani Confortola e Nadalini conquistano le medaglie di bronzo, mentre si attende l’esito delle staffette. Restate con noi per le ultime novità e aggiornamenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 Con estrema sicurezza l’azzurro tiene la prima posizione dalla partenza all’arrivo. Nadalini vola in finale in compagnia del polacco Pigeon. 15:49 Subito in pista Thomas Nadalini. L’azzurro incrocia Pigeon (POL), Melle Van’t Wout (NED), Kuczynski (POL) e Rivero Maerschalck (BEL). SEMIFINALI 500 METRI MASCHILI 15:47 Programma che prosegue con le semifinali dei 500 metri maschili. 15:42 Spazio alla cerimonia di premiazione dei 1000 metri femminili. 15:38 BRONZO CONFORTOLA! Festeggiano le sorelle Xandra e Michelle Velzeboer. Elisa è riuscita ad inserirsi al terzo posto evitando il podio tutto orange. 🔗 Leggi su Oasport.it

