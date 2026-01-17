LIVE Short track Europei 2026 in DIRETTA | bronzi per Confortola e Nadalini attesa per le staffette

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Short Track 2026, con aggiornamenti sui risultati e le gare in corso. Oggi, gli italiani Confortola e Nadalini conquistano le medaglie di bronzo, mentre si attende l’esito delle staffette. Restate con noi per le ultime novità e aggiornamenti sulla competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15:50 Con estrema sicurezza l'azzurro tiene la prima posizione dalla partenza all'arrivo. Nadalini vola in finale in compagnia del polacco Pigeon. 15:49 Subito in pista Thomas Nadalini. L'azzurro incrocia Pigeon (POL), Melle Van't Wout (NED), Kuczynski (POL) e Rivero Maerschalck (BEL). SEMIFINALI 500 METRI MASCHILI 15:47 Programma che prosegue con le semifinali dei 500 metri maschili. 15:42 Spazio alla cerimonia di premiazione dei 1000 metri femminili. 15:38 BRONZO CONFORTOLA! Festeggiano le sorelle Xandra e Michelle Velzeboer. Elisa è riuscita ad inserirsi al terzo posto evitando il podio tutto orange.

Short track, prima medaglia azzurra gli Europei. Nadalini è di bronzo nei 1500 metri - Arriva la prima medaglia per l'Italia agli Europei di short track in corso di svolgimento a Tilburg (Paesi Bassi). oasport.it

Short track: Europei, gran avvio per l'Italia nel day 1 di qualificazioni nei Paesi Bassi - Sono dieci gli atleti italiani impegnati nell’appuntamento che precede i Giochi Olimpici Invernali di Mil ... napolimagazine.com

I Campionati europei di short-track, ospitati dall'IJssportcentrum di Tilburg, si sono aperti in maniera positiva per la squadra azzurra, che nella giornata dedicata ai turni di qualificazione è andata vicina al percorso netto. A conti fatti, è mancato all'appello solam - facebook.com facebook

È tempo di Campionati Europei! Sarà Tilburg, Paesi Bassi, ad ospitare la rassegna continentale di short track in programma dal 16 al 18 gennaio. Dieci gli azzurri impegnati! Scopri tutto qui bit.ly/4aUD2pa @fisg_it x.com

