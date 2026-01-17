LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | tre azzurre alle fasi finali! Ora tocca agli uomini

Da oasport.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in diretta la gara di sci di fondo Sprint Oberhof 2026, con tre atlete italiane che si sono qualificate per le fasi finali. A breve, toccherà anche agli uomini, con aggiornamenti sugli sviluppi e i risultati in tempo reale. Clicca sul link per rimanere informato e seguire l’evento passo dopo passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Queste le cinque batterie per le fasi finali! Heat 1: Sundling, Falster, Janatova, Gimmler, Cassol, Groetting. Heat 2: Dahlqvist, Mhyre, Krehl, Swirbul, Jortberg, Keck. Heat 3: Faehndrich, Kamara, De Martin Pinter, Midtskogen, Ilar, Fischer. Heat 4: Lundgren, Rofstad Rydzek, Olkkonen, Weng, Skinder. Heat 5: Andreassen, Diggins, Smith, Niemela, Meier, Monsorno. 13.55 Trittico svedese in cima alla classifica di queste qualificazione: Sundling, Lundgren e Sundling hanno fatto registrare i migliori tempi. Dietro di loro tre norvegesi: Rofstad, Mhyre e Andreassen. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci di fondo sprint oberhof 2026 in diretta tre azzurre alle fasi finali ora tocca agli uomini

© Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tre azzurre alle fasi finali! Ora tocca agli uomini

Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: gli azzurri alla caccia delle fasi finali

Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint tc Trondheim 2025 in DIRETTA: Pellegrino di scena tra gli uomini, tre azzurre avanti

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: occasione per Pellegrino senza Klaebo; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia; Il programma delle gare settimanali: sci femminile a Tarvisio, uomini a Wengen. Dodici discipline in pista; Coppa del Mondo FIS di sci di fondo 2025 – Trondheim, Norvegia.

LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof. oasport.it

live sci fondo sprintA che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming - Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse ... oasport.it

Lo sci di fondo a Milano Cortina 2026: regole e programma - Nella tecnica classica, l'atleta scivola lungo i binari (tracce incise nella neve), mentre nella tecnica libera avanza con movimenti ... adnkronos.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.