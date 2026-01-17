LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | tre azzurre alle fasi finali! Ora tocca agli uomini

Segui in diretta la gara di sci di fondo Sprint Oberhof 2026, con tre atlete italiane che si sono qualificate per le fasi finali. A breve, toccherà anche agli uomini, con aggiornamenti sugli sviluppi e i risultati in tempo reale. Clicca sul link per rimanere informato e seguire l’evento passo dopo passo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.59 Queste le cinque batterie per le fasi finali! Heat 1: Sundling, Falster, Janatova, Gimmler, Cassol, Groetting. Heat 2: Dahlqvist, Mhyre, Krehl, Swirbul, Jortberg, Keck. Heat 3: Faehndrich, Kamara, De Martin Pinter, Midtskogen, Ilar, Fischer. Heat 4: Lundgren, Rofstad Rydzek, Olkkonen, Weng, Skinder. Heat 5: Andreassen, Diggins, Smith, Niemela, Meier, Monsorno. 13.55 Trittico svedese in cima alla classifica di queste qualificazione: Sundling, Lundgren e Sundling hanno fatto registrare i migliori tempi. Dietro di loro tre norvegesi: Rofstad, Mhyre e Andreassen.

Lo sci di fondo a Milano Cortina 2026: regole e programma - Nella tecnica classica, l'atleta scivola lungo i binari (tracce incise nella neve), mentre nella tecnica libera avanza con movimenti ... adnkronos.com

Sci di fondo – Le startlist per la sprint a skating di Oberhof: senza Klæbo e i francesi si apre una grande porta per gli azzurri - facebook.com facebook

