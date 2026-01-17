LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski

Benvenuti alla diretta live della sprint in tecnica libera di Oberhof, valida per la tappa di Oberhof 2026. Dopo il Tour de Ski, tornano in gara gli azzurri, tra cui Pellegrino. Seguite con noi gli aggiornamenti in tempo reale sulla competizione, per restare informati sui risultati e le performance degli atleti italiani e internazionali.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof. In una delle capitali del biathlon oggi riprende la Coppa del Mondo di sci di fondo dopo un fine settimana di pausa. Si tratta del penultimo week-end di gare prima delle Olimpiadi, sarà dunque interessante vedere lo stato di forma degli atleti più importanti a poche settimane dall’inizio dell’evento a cinque cerchi. La Nazionale italiana si presenterà a Oberhof con una rappresentativa di 13 atleti il responsabile tecnico della squadra azzurra Markus Cramer ha convocato i seguenti sciatori per la trasferta tedesca: Federico Pellegrino, Martino Carollo, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Simone Mocellini, Michael Hellweger e Giandomenico Salvadori in campo maschile; Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent e Iris De Martin Pinter tra le donne. 🔗 Leggi su Oasport.it

