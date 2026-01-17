LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | Pellegrino secondo con un po’ di rammarico! De Martin cade in finale

Segui in diretta la Sprint Oberhof 2026 di sci di fondo, con Pellegrino che termina al secondo posto, esprimendo un po’ di rammarico. Durante la finale, De Martin è caduto, influenzando il risultato. Aggiorna la pagina per tutte le ultime notizie e i risultati in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.51 Questo l'ordine d'arrivo della finale: 1 Heggen 2 Pellegrino 3 Northug 4 Vuorinen 5 Liekari 6 Grond 17.50 l'azzurro era il favorito numero uno in finale viste le numerose assenze, soprattutto quella di Klaebo. Il giovanissimo Heggen però si è dimostrato più forte e più in condizione stasera. 17.48 Un Pellegrino visibilmente scontento al traguardo! L'azzurro non è riuscito a rimontare su Heggen. Il norvegese ha condotto dall'inizio alla fine e si è meritato questa grande vittoria! 17.47 Secondo Pellegrino! Il giovanissimo Heggen riesce ad avere la meglio sul veterano azzurro.

