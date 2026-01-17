LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | Pellegrino e De Martin Pinter in finale!

Segui in tempo reale la sprint di sci di fondo a Oberhof 2026, con aggiornamenti sulle prestazioni di Pellegrino e De Martin Pinter, attualmente in finale. Restate con noi per le ultime notizie e risultati aggiornati durante la competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.32 Partite! Subito davanti Sundling. De Martin è al momento quinta, ma siamo ad inizio gara. 17.31 Ecco le finaliste: Rydzek, Ilar, Sundling, Gimmler, De Martin Pinter, Dahlqvist. 17.29 Al cancelletto di partenza le finaliste! De Martin ha già fatto una prestazione incredibile arrivando in finale, ma si sa che l’appetito vien mangiando e nello sport mai dire mai. 17.27 Peccato! Carollo arriva quinto, ma vicinissimo anche al secondo posto. Davanti passano Liekari e Grond. I ripescaggi favoriscono Northug e Heggen, entrambi della prima semifinale. 17.25 Sembra andare più forte questa semifinale, fattore da non sottovalutare per i ripescaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it

