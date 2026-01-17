LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | Federico Pellegrino cerca l’impresa Klaebo assente
Segui la diretta dello sprint di sci di fondo a Oberhof 2026, con Federico Pellegrino impegnato nella ricerca di una prestazione significativa. Klaebo non partecipa alla gara. Aggiorna la pagina per rimanere informato sugli sviluppi in tempo reale. La competizione si svolge con i migliori atleti, tra cui Cassol, che apre bene ma viene superato nelle salite.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.06 Cassol parte bene, ma poi sulla salita viene rimangiata da tutte le altre. Adesso è in fondo al gruppo l’italiana. 16.05 Parte la prima batteria! L’italiana dovrà cercare di tenere la scia della fortissima Sundling per arrivare fra le prime due e qualificarsi alle semifinali! 16.03 La prima italiana in gara sarà Federica Cassol. Ecco le sue avversarie nella prima batteria di queste finali: Sundling, Falster, Janatova, Gimmler, Cassol, Groetting. 16.00 La gara comincerà fra solo 5 minuti! 15.57 In campo femminile la sfida sembra ancora una volta fra Svezia e Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it
