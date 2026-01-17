LIVE Sci di fondo Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA | cinque azzurri in semifinale Pellegrino sugli scudi!

Segui in diretta la semifinale di sci di fondo Sprint Oberhof 2026, con cinque atleti italiani in corsa. Pellegrino si distingue tra i protagonisti, mentre le svedesi Dahlqvist e Sundling confermano il loro valore. Resta aggiornato sui risultati e le novità della competizione cliccando sul link.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Come da pronostico passano le due svedesi Dahlqvist e Sundling. Terza la tedesca Gimmler. Quarta De Martin che ora spera nel ripescaggio. Quinta Cassol che ha dimostrato di avere gamba, ma si è ritrovata indietro nel finale. 17.07 Bene le azzurre che sono al momento agganciate alle migliori dopo la salita principale. Terza De Martin e quinta Cassol. 17.05 Al via la prima semifinale femminile, due italiane in gara: Sundling, Mhyre, De Martin Pinter, Cassol, Dahlqvist, Gimmler. 17.04 Passa anche Carollo con il ripescaggio! Sono tre gli azzurri in semifinale! 17. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: cinque azzurri in semifinale, Pellegrino sugli scudi! Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski Leggi anche: LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: otto azzurri alle fasi finali! Pellegrino con il quarto tempo Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: occasione per Pellegrino senza Klaebo; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia; Il programma delle gare settimanali: sci femminile a Tarvisio, uomini a Wengen. Dodici discipline in pista; Coppa del Mondo FIS di sci di fondo 2025 – Trondheim, Norvegia. LIVE Sci di fondo, Sprint Oberhof 2026 in DIRETTA: tornano Pellegrino e gli azzurri dopo il Tour de Ski - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della sprint in tecnica libera di Oberhof. oasport.it A che ora lo sci di fondo oggi: programma sprint tl Oberhof 2026, tv, streaming - Ritorna la Coppa del Mondo di sci di fondo: stavolta si va a Oberhof, in Germania, in una situazione del tutto particolare perché non ci sono diverse ... oasport.it

Video Foto Live Risultati e Classifiche - Battere Johannes Hoesflot Klaebo in casa propria era complicato, ma ancora una volta Federico Pellegrino ha deciso di provarci ed è arrivato vicino all'impresa. sportmediaset.mediaset.it

