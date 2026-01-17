LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | si parte attesa per Schieder

Segui in tempo reale la discesa femminile di sci alpino a Wengen 2026. La competizione è appena iniziata e tra le atlete in gara si attende la presenza di Schieder. Per aggiornamenti continui e risultati aggiornati, clicca sul link e resta informato sullo svolgimento della prova.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12.31 Bennett chiude in 1:35.10. Prova pulita dell'americano 12.31 Sulla Kernen-S l'americano trova un po' di luce. 12.30 Si parte!! Iniziata la gara di Bryce Bennett. 12.29 In questo momento non c'è molto sole sulla pista. La visibilità è già più ridotta rispetto a ieri e questo potrebbe essere un vantaggio per i pettorali più alti. 12.27 Come sempre il punto fondamentale è la Kernen-S, dove si arriverà con meno velocità rispetto alle classiche discese. 12.24 Questa la start list: 1 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 2 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 3 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic 4 6291625 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic 5 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer 6 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head 7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli 8 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer 9 512408 MONNEY Alexis 2000 SUI Stoeckli 10 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head 11 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon 12 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic 13 512471 von ALLMEN Franjo 2001 SUI Head 14 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head 15 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica 16 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head 17 104537 ALEXANDER Cameron 1997 CAN Rossignol 18 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Rossignol 19 180877 LEHTO Elian 2000 FIN Fischer 20 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head 21 512228 KOHLER Marco 1997 SUI Stoeckli 22 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Salomon 23 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol 24 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 25 512527 MIGGIANO Alessio 2002 SUI Head 26 6190179 ALPHAND Nils 1996 FRA Head 27 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic 28 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol 29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic 30 512281 ROESTI Lars 1998 SUI Stoeckli 31 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic 32 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 33 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head 34 512549 HILTBRAND Livio 2003 SUI Fischer 35 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic 36 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle 37 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol 38 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic 39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic 40 6293445 ALLIOD Benjamin Jacques 2000 ITA Rossignol 41 203096 VOGT Luis 2002 GER Rossignol 42 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head 43 561255 CATER Martin 1992 SLO 44 6532123 NEGOMIR Kyle 1998 USA Atomic 45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Rossignol 46 54538 RIESER Stefan 1999 AUT Atomic 47 6531444 ARVIDSSON Erik 1996 USA Head 48 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE Salomon 49 54438 PLOIER Andreas 1997 AUT Fischer 50 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head 51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer 52 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Head 53 6190459 ALPHAND Sam 1997 FRA Rossignol 54 54481 TRANINGER Manuel 1998 AUT Atomic 55 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol 56 390041 LUIK Juhan 1997 EST Head

