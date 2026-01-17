LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | si parte alle 12.30 abbassata la partenza

Segui in tempo reale la discesa femminile di Sci alpino a Wengen 2026, con inizio alle 12.30 e partenza abbassata. Aggiorna la pagina per le ultime novità e i risultati in diretta. Restiamo aggiornati su questo evento, offrendo un’informazione precisa e puntuale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 12.00 La partenza abbassata potrebbe essere un piccolo vantaggio per Giovanni Fraznoni, il quale però partirà con il pettorale 29. L'azzurro rischia di avere una visibilità completamente diversa rispetto ai primi. 11.26 A causa del forte vento la partenza della discesa viene abbassata sull'Hundschopf. 9.28 In questo momento c'è vento in quota a Wengen. Alle 11.30 la giuria valuterà la situazione e deciderà da che altezza partirà la discesa odierna. 9.26 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026.

