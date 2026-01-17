Segui in tempo reale la discesa maschile di Wengen 2026, con le ultime novità e i risultati aggiornati. Odermatt si mostra in forma, mentre Paris affronta una giornata difficile. Per aggiornamenti costanti sulla competizione, clicca sul link e resta informato sui principali sviluppi della gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13.04 QUINTO!!!! Paris chiude a 96 centesimi da Odermatt e solo 3 centesimi dal podio. L’azzurro è soddisfatto della sua gara, dove ha trovato ottime linee. Qualche rammarico per l’uscita sporcata dalla Kernen-S. 13.04 Paris arriva all’ultimo settore con 79 centesimi di ritardo. È virtualmente terzo. 13.03 Paris entra a 111 kmh, sporca leggermente l’uscita ma riesce a tenerla. Dopo la Kernen-S l’italiano paga 62 centesimi. 13.03 È il momento di Dominik Paris! L’azzurro va a caccia almeno della top 5 e per farlo deve stare davanti ad Hemetsberger (+1. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Odermatt perfetto, che beffa per Paris

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Odermatt sfiora la perfezione, attesa per Paris

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris all’esame Lauberhorn

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia.

LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, come sta Paris? La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10. oasport.it