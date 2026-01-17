LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Franzoni ci riprova Paris cerca risposte sulla sua salute

Benvenuti alla diretta della discesa di Wengen, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025/2026. Seguiremo in tempo reale le performance degli atleti, con aggiornamenti sui risultati e le eventuali novità sulla loro condizione fisica. Restate con noi per tutte le informazioni più recenti su questa importante tappa stagionale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. È arrivato il momento di uno dei giorni più attesi di tutta la stagione del circuito bianco: è il giorno della discesa libera di Wengen! Sulla Lauberhorn va in scena una delle discese più iconiche di tutto il calendario. Il favorito numero uno di questa gara è il “solito” Marco Odermatt. Come ogni volta che l’elvetico si presenta ai nastri di partenza, è lui l’uomo da battere. Lo svizzero proverà a riscattarsi dopo aver chiuso ai piedi del podio il Super G di ieri, avendo commesso diversi errori, e a ripetere il successo della passata stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

