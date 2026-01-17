LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Franzoni ci riprova come sta Paris? La startlist

Da oasport.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale la discesa femminile di Tarvisio, in programma dalle 10. Restano aggiornamenti sulla discesa di Wengen 2026, con focus su Franzoni e Paris. Clicca sul link per aggiornamenti continui e la startlist aggiornata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. È arrivato il momento di uno dei giorni più attesi di tutta la stagione del circuito bianco: è il giorno della discesa libera di Wengen! Sulla Lauberhorn va in scena una delle discese più iconiche di tutto il calendario. Il favorito numero uno di questa gara è il “solito” Marco Odermatt. Come ogni volta che l’elvetico si presenta ai nastri di partenza, è lui l’uomo da battere. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino discesa wengen 2026 in diretta franzoni ci riprova come sta paris la startlist

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, come sta Paris? La startlist

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, Paris cerca risposte sulla sua salute

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Paris e Franzoni all’ultima rifinitura dalle 12.30

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia.

live sci alpino discesaLIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, come sta Paris? La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10. oasport.it

live sci alpino discesaLIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca la svolta, Vonn favorita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della discesa femminile di Tarvisio Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it

live sci alpino discesaSci alpino oggi in TV, dove vedere la Discesa femminile a Tarvisio e la Discesa maschile a Wengen: orari e programma - A Wengen andrà in scena la discesa maschile mentre a Tarvisio ci sarà la discesa femminile: quali saranno gli azzurri in gara e dove vederla, in tv e ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.