LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | Franzoni ci riprova come sta Paris? La startlist

Segui in tempo reale la discesa femminile di Tarvisio, in programma dalle 10. Restano aggiornamenti sulla discesa di Wengen 2026, con focus su Franzoni e Paris. Clicca sul link per aggiornamenti continui e la startlist aggiornata.

Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. È arrivato il momento di uno dei giorni più attesi di tutta la stagione del circuito bianco: è il giorno della discesa libera di Wengen! Sulla Lauberhorn va in scena una delle discese più iconiche di tutto il calendario. Il favorito numero uno di questa gara è il "solito" Marco Odermatt. Come ogni volta che l'elvetico si presenta ai nastri di partenza, è lui l'uomo da battere.

