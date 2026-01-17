LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | c’è molto vento abbassata la partenza

Segui in tempo reale la discesa di Wengen 2026 di sci alpino. A causa delle condizioni di vento, la partenza è stata abbassata per garantire la sicurezza degli atleti. Restate aggiornati con le ultime notizie e i risultati della gara attraverso questa diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 11.26 A causa del forte vento la partenza della discesa viene abbassata sull’Hundschopf. 9.28 In questo momento c’è vento in quota a Wengen. Alle 11.30 la giuria valuterà la situazione e deciderà da che altezza partirà la discesa odierna. 9.26 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. Buongiorno amici ed amiche d i OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Discesa di Wengen, evento della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 20252026. 🔗 Leggi su Oasport.it

