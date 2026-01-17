LIVE Sci alpino Discesa Wengen 2026 in DIRETTA | ALTRA MAGIA! Giovanni Franzoni è terzo con il pettorale 28!

Segui la discesa di Wengen 2026 in tempo reale, con aggiornamenti sulle performance degli atleti. Giovanni Franzoni si è posizionato terzo con il pettorale 28. Restate collegati per ulteriori notizie e risultati aggiornati sulla gara.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 I PETTORALI DI PARTENZA 13.45 In casa Italia mancano ancora Innerhofer, pettorale 37, e Alliod, numero 40 13.43 Fuori Bosca! L’azzurro è imperfetto nella Kernen-S, dove è costretto a fermarsi per non finire nelle reti. 13.42 Venticinquesimo Striedinger a 2.61, già partito Bosca. 13.42 E settimana prossima ci si sposta a Kitzbuhel, dove Paris e Schieder si trovano a meraviglia e su una pista che dovrebbe ben adattarsi allo stile di Franzoni. 13.41 Haaser chiude sedicesimo a 1.94. Già partito Striedinger, poi toccherà a Bosca. 🔗 Leggi su Oasport.it

