LIVE Sci alpino Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA | gara interrotta Nicol Delago sicura di vincere! Goggia preoccupa

Segui in tempo reale la discesa di sci alpino a Tarvisio 2026. La gara è stata temporaneamente interrotta, mentre Nicol Delago sembra in vantaggio. Interesse anche per le prestazioni di Goggia, che desta qualche preoccupazione. Clicca qui per gli aggiornamenti in diretta sulla discesa maschile di Wengen, a partire dalle 12.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 I PETTORALI DI PARTENZA 12.18 Si avvicina il momento di Roberta Melesi e Sara Thaler. 12.16 Haaser 22ma a 2.58. 12.15 Ripresa la gara con l’austriaca Ricarda Haaser: pettorale n.31. 12.13 Mancano ancora diverse italiane: 35 Sara Thaler, 37 Roberta Melesi, 45 Sara Allemand. 12.13 Verranno fatti scendere degli apripista, poi riprenderà la gara. 12.12 Sta arrivando l’elicottero. 12.05 Gara sempre interrotta per soccorrere lo sfortunato addetto alla pista. 12.04 La nuova classifica di discesa, con Nicol Delago che irrompe in top5: 1 Lindsey Vonn – Stati Uniti – 400 2 Emma Aicher – Germania – 256 3 Kira Weidle-Winkelmann – Germania – 232 4 Laura Pirovano – Italia – 207 5 Nicol Delago – Italia – 180 5 Sofia Goggia – Italia – 180 7 Cornelia Hütter – Austria – 179 8 Breezy Johnson – Stati Uniti – 178 9 Mirjam Puchner – Austria – 142 10 Kajsa Vickhoff Lie – Norvegia – 141 12. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: gara interrotta, Nicol Delago sicura di vincere! Goggia preoccupa Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Nicol Delago HA VINTO! Bene anche Nadia Delago, preoccupa Goggia Leggi anche: LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: inizia la gara, subito Nicol Delago Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. LIVE Sci alpino, Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: trionfa Vonn, Pirovano a un soffio dal podio, Goggia lontana; Coppa del Mondo. Gigante : Odermatt vince ancora, Vinatzer e De Aliprandini steccano - La vittoria di Odermatt; Coppa del mondo 2025/26 di sci alpino femminile, a Tarvisio discesa libera e super G: programma, italiane in gara e dove vederle in diretta; LIVE! Discesa sprint per le donne in Coppa del Mondo a Zauchensee: Vonn regina, sono 84 vittorie in carriera! Pirovano quarta, male Goggia. LIVE Sci alpino, Discesa Wengen 2026 in DIRETTA: Franzoni ci riprova, come sta Paris? La startlist - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10. oasport.it

LIVE! Discesa femminile di Tarvisio: Goggia, Vonn, Pirovano, Aicher, Hütter, Suter, Puchner - Winkelmann, 7 Puchner, 8 Pirovano, 9 Ledecka, 10 Goggia, 11 Vonn, 12 Lie, 13 Aicher, 14 Hütter, 15 ... eurosport.it

LIVE Sci alpino, Discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia cerca la svolta, Vonn favorita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist della discesa femminile di Tarvisio Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live ... oasport.it

Sci alpino, a che ora e dove vedere in tv la discesa femminile di Tarvisio con Sofia Goggia - facebook.com facebook

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Wengen 2026 in DIRETTA: alle 12.30 la rifinitura sul Lauberhorn - x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.