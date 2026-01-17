LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Memola non rimonta Grassl e Rizzo a caccia del podio

Segui in diretta gli Europei di Pattinaggio Artistico 2026, con aggiornamenti sui principali atleti e risultati. La competizione prosegue con le esibizioni dal vivo, tra cui quella di Deniss Vasiljevs e le performance di Grassl e Rizzo alla ricerca del podio. Rimani aggiornato per tutte le novità e i dettagli in tempo reale, consultando la nostra diretta per non perdere nessuna fase dell’evento.

16.34: Ora sul ghiaccio il lettone Deniss Vasiljevs, 26 anni, di Daugavpils, nono dopo il programma corto. E' allenato da Stéphane Lambiel e Angelo Dolfini a Champery in Svizzera. E' stato bronzo europeo nel 2022 a Tallinn, 18mo ai Mondiali 2021, 13mo ai Giochi di Pechino, 13mo ai Mondiali di Montpellier 2022, nel 2023 quinto agli Europei e 13mo ai Mondiali, nel 2024 sesto agli Europei e settimo ai Mondiali. Ha chiuso al sesto posto un brillante Europeo 2025 e al Mondiale è stato undicesimo. Quest'anno è stato decimo sia nella tappa cinese che in quella finlandese del Gran Prix.

Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari sabato 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Cala il sipario sui Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, evento che oggi vedrà l'ultima giornata di competizioni con due segmenti come sempre ... oasport.it

Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

Naumov è stato convocato nella squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali, un anno dopo la morte, in un incidente aereo a Washington DC, dei genitori che erano stati campioni del mondo di coppia nel 1994 - facebook.com facebook

