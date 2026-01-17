LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Matteo Rizzo rimonta d’argento! Delusione Grassl Memola non rimonta
Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. Matteo Rizzo conquista una medaglia d’argento grazie a una rimonta significativa, mentre Grassl e Memola affrontano sfide nelle loro performance. Aggiorna la diretta per tutte le novità sui programmi liberi e sulle esecuzioni tecniche, con analisi dettagliate delle combinazioni e dei salti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 19.30 Bene la combo Quadruplo Salchow+Euler+Triplo Salchow, bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene il Triplo Lutz. Ha vinto! Bene il Quadruplo Lutz, bene il Quadruplo Toeloop, bene la combo Quadruplo Salchow+Triplo Toeloop, rischio sul Triplo Axel ma il qualche modo si salva 17.47: Si chiude la gara con il primo dello short program, il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 23 anni fa, si allena fra Tbilisi, Batumi e Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz, Sergei Dudakov. E’ stato 28mo all’Europeo 2022 a Tallinn alla sua prima partecipazione alla rassegna continentale, nel 2023 fu settimo agli Europei di Espoo e 29mo ai Mondiali di Saitama, nel 2024 a Kaunas è stato ancora settimo e ai Mondiali di Montreal 13mo, lo scorso anno è stato quarto agli Europei e nono al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Memola non rimonta, Grassl e Rizzo a caccia del podio
Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo sognano la rimonta
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Gutmann è di bronzo otto anni dopo Kostner! Tre azzurre in top 8. Dominio Petrokina; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sesti, Metelkina/Berulava: la prima volta della Georgia; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10.
LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo sognano la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 19. oasport.it
Europei pattinaggio artistico 2026 oggi: orari sabato 17 gennaio, tv, streaming, italiani in gara - Cala il sipario sui Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura, evento che oggi vedrà l'ultima giornata di competizioni con due segmenti come sempre ... oasport.it
Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it
Naumov è stato convocato nella squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali, un anno dopo la morte, in un incidente aereo a Washington DC, dei genitori che erano stati campioni del mondo di coppia nel 1994 - facebook.com facebook
Naumov è stato convocato nella squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali, un anno dopo la morte, in un incidente aereo a Washington DC, dei genitori che erano stati campioni del mondo di coppia nel 1994 x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.