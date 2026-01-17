Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. Matteo Rizzo conquista una medaglia d’argento grazie a una rimonta significativa, mentre Grassl e Memola affrontano sfide nelle loro performance. Aggiorna la diretta per tutte le novità sui programmi liberi e sulle esecuzioni tecniche, con analisi dettagliate delle combinazioni e dei salti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 19.30 Bene la combo Quadruplo Salchow+Euler+Triplo Salchow, bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene il Triplo Lutz. Ha vinto! Bene il Quadruplo Lutz, bene il Quadruplo Toeloop, bene la combo Quadruplo Salchow+Triplo Toeloop, rischio sul Triplo Axel ma il qualche modo si salva 17.47: Si chiude la gara con il primo dello short program, il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 23 anni fa, si allena fra Tbilisi, Batumi e Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz, Sergei Dudakov. E’ stato 28mo all’Europeo 2022 a Tallinn alla sua prima partecipazione alla rassegna continentale, nel 2023 fu settimo agli Europei di Espoo e 29mo ai Mondiali di Saitama, nel 2024 a Kaunas è stato ancora settimo e ai Mondiali di Montreal 13mo, lo scorso anno è stato quarto agli Europei e nono al Mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Matteo Rizzo, rimonta d’argento! Delusione Grassl, Memola non rimonta

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Memola non rimonta, Grassl e Rizzo a caccia del podio

Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo sognano la rimonta

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Gutmann è di bronzo otto anni dopo Kostner! Tre azzurre in top 8. Dominio Petrokina; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sesti, Metelkina/Berulava: la prima volta della Georgia; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10.

LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo sognano la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 19. oasport.it