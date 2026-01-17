LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Grassl e Rizzo sognano la rimonta

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. aggiornamenti live sulle performance di Grassl e Rizzo, con approfondimenti su esercizi e risultati. Restate con noi per le ultime notizie e le evoluzioni della competizione, in un contesto di grande attenzione tecnica e sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 19.30 Caduta sul Quadruplo Lutz, bene la combo Quadruplo Salchow+Triplo Toeloop, caduta sul Triplo Axel, bene il Triplo Loop, 14.16: Si prosegue con il polacco Vladimir Samoilov, 26 anni, nato a Mosca e risiede a Milano dove si allena sotto la guida di Angelina Turenko e Alisa Mikonsaari, 23mo dopo il programma corto. Nel 2022 è stato 27mo al Mondiale di Montpellier, nel 2023 è stato 17mo agli Europei e 33mo ai Mondiali, nel 2024 ottavo agli Europei e 31mo al Mondiale in Canada. Ha chiuso al decimo posto lo scorso anno gli Europei di Tallin e al 23mo i Mondiali di Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo sognano la rimonta Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo per la rimonta nel libero Leggi anche: LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Gutmann è di bronzo otto anni dopo Kostner! Tre azzurre in top 8. Dominio Petrokina; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo in corsa per il podio! Tre azzurri in top 10, Egadze in testa; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Ghilardi-Ambrosini sesti, Metelkina/Berulava: la prima volta della Georgia; LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: grande Italia nel corto! Pezzetta in zona podio, Gutmann quarta, Joos in top 10. LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2026 in DIRETTA: Grassl e Rizzo sognano la rimonta - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 19. oasport.it

LIVE Pattinaggio di figura, Europei 2026 in DIRETTA: Guignard-Fabbri inseguono una medaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO MASCHILE DI PATTINAGGIO ARTISTICO DALLE 14. oasport.it

Europei pattinaggio di figura 2026 a Sheffield: il programma, gli orari e dove vederli in tv - La rassegna continentale, in Gran Bretagna, precede le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. today.it

Women Free Skate Group 2 2026 Italian National Championships

Naumov è stato convocato nella squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali, un anno dopo la morte, in un incidente aereo a Washington DC, dei genitori che erano stati campioni del mondo di coppia nel 1994 - facebook.com facebook

Naumov è stato convocato nella squadra di pattinaggio artistico degli Stati Uniti che parteciperà alle Olimpiadi invernali, un anno dopo la morte, in un incidente aereo a Washington DC, dei genitori che erano stati campioni del mondo di coppia nel 1994 x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.