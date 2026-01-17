LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Grassl e Rizzo sognano la rimonta

Da oasport.it 17 gen 2026

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Pattinaggio Artistico 2026. aggiornamenti live sulle performance di Grassl e Rizzo, con approfondimenti su esercizi e risultati. Restate con noi per le ultime notizie e le evoluzioni della competizione, in un contesto di grande attenzione tecnica e sportiva.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL LIBERO DELLA DANZA DALLE 19.30 Caduta sul Quadruplo Lutz, bene la combo Quadruplo Salchow+Triplo Toeloop, caduta sul Triplo Axel, bene il Triplo Loop, 14.16: Si prosegue con il polacco Vladimir Samoilov, 26 anni, nato a Mosca e risiede a Milano dove si allena sotto la guida di Angelina Turenko e Alisa Mikonsaari, 23mo dopo il programma corto. Nel 2022 è stato 27mo al Mondiale di Montpellier, nel 2023 è stato 17mo agli Europei e 33mo ai Mondiali, nel 2024 ottavo agli Europei e 31mo al Mondiale in Canada. Ha chiuso al decimo posto lo scorso anno gli Europei di Tallin e al 23mo i Mondiali di Boston. 🔗 Leggi su Oasport.it

