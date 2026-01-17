LIVE Pattinaggio artistico Europei 2026 in DIRETTA | Grassl e Rizzo per la rimonta nel libero
Benvenuti alla diretta dei Campionati Europei di pattinaggio artistico 2026, in programma a Sheffield. Seguiremo in tempo reale le performance di Grassl e Rizzo nel libero, con aggiornamenti costanti sull’andamento delle gare. Rimanete con noi per conoscere gli sviluppi di questa ultima giornata di competizioni, in un contesto di grande impegno e talento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta e ultima giornata di gare dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Sheffield in Gran Bretagna. La rassegna continentale prosegue con il programma libero maschile, secondo segmento di una gara imprevedibile che vede due azzurri in lotta per le medaglie che si assegnano questo pomeriggio. Il programma libero maschile dei Campionati Europei di pattinaggio di figura 2026 a Sheffield si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’intera rassegna, con una classifica corta, distacchi ridottissimi e diversi interpreti pronti a giocarsi tutto nel segmento più lungo. 🔗 Leggi su Oasport.it
