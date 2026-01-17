Benvenuti alla diretta streaming dell'incontro tra Jasmine Paolini e Aliaksandra Sashnovich, valido per il primo turno degli Australian Open 2026. Seguiremo passo dopo passo questa partita, fornendo aggiornamenti tempestivi e dettagliati. Rimanete con noi per tutto l’andamento del match, in un confronto che promette emozioni e scelte tattiche importanti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Jasmine Paolini ed Aliaksandra Sasnovich, partita valevole per il primo turno degli Australian Open 2026. La numero 1 d’Italia fa il suo esordio nel primo Slam dell’anno contro la qualificata bielorussa. La stagione di Paolini è iniziata nella United Cup, dove ha rappresentato l’Italia insieme a Flavio Cobolli, Andrea Vavassori e Sara Errani. La toscana è scesa in campo sia contro la Svizzera che contro la Francia nei due singolari femminili. La numero 7 del ranking WTA si è arresa all’esordio contro Belinda Bencic, 6-4, 6-3 in un’ora e cinquantaquattro minuti di gioco, per poi riscattarsi con una vittoria netta su Leolia Jeanjan, battuta 6-2, 6-3 in un’ora e ventitre minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sashnovich, Australian Open 2026 in DIRETTA: esordio tutt’altro che agevole nella notte

Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina 4-1, Australian Open Opening Week in DIRETTA: break dell’azzurra

Leggi anche: LIVE Paolini-Rybakina 4-3, Australian Open Opening Week in DIRETTA: controbreak della kazaka