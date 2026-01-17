LIVE Monviso-Milano 1-3 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 12-25 le ospiti debordanti nel quarto set

Segui in tempo reale la partita Monviso-Milano, valida per la A1 femminile 2026. Le ospiti si sono imposte nel quarto set con un risultato di 12-25, offrendo uno spettacolo equilibrato e intenso. Per aggiornamenti continui e dettagli sul match, clicca sul link e resta informato sulla diretta di Conegliano-Bergamo, in programma dalle 20.

22.29 L'MVP del match è paola Egonu che chiude con 21 punti! Dietro di lei le top scorer di Milano sono Danesi con 13 punti e Piva con 12. Da sottolineare anche il nuon ingresso di Pietrini che chiude con 7 punti nonostante buona parte del match passata in panchina. 22.25 Alla squadra di casa vanno fatti grandissimi complimenti! Monviso ha perso, ma è rimasto punto a punto per tre set, riuscendo anche a sorprendere Milano nel primo parziale.

