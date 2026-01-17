LIVE Monviso-Milano 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 3-13 le lombarde adesso giocano in scioltezza

Segui in tempo reale la partita tra Monviso e Milano, valida per l'A1 femminile 2026. Le lombarde stanno dimostrando una buona solidità in campo, con un punteggio di 3-13. Per aggiornamenti costanti sulla sfida e l'incontro tra Conegliano e Bergamo, clicca sul link e resta informato.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 12-22 Diagonale potente di Akimova da un insolto per lei posto 4 p! 12-21 Sbaglia al servizio Egonu. 11-21 Ancora un pallonetto di Egonu! Non solo potenza per lei, l’opposta mostra anche colpi di tecnica sopraffina. 11-20 Risponde Siftar con un colpo in diagonale da posto 4! 10-20 Bella e potente parallela di Piva da posto 4! 10-19 Pietrimi manda a rete il servizio. 9-19 Finisce direttamente in rete l’attacco di Siftar. 9-18 Muro di Danesi! Milano sempre più vicina al match! 9-17 stavolta è vincente l’attacco di D’Odorico! Bel punto da posto 4 in diagonale per la schiacciatrice. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Monviso-Milano 1-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 3-13 le lombarde adesso giocano in scioltezza Leggi anche: LIVE Milano-Monviso 2-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: sempre più vicina la vittoria per le lombarde! 17-13 Leggi anche: LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta a Pinerolo per le lombarde La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: trasferta a Pinerolo per le lombarde; Wash4Green Monviso Volley - Omag-Mt San Giovanni In M.No in Diretta Streaming | IT; Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming; LIVE Milano-Perugia 3-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la squadra di Lavarini sbriga in fretta la pratica umbra. LIVE Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Egonu e compagne alla ricerca di una vittoria in scioltezza - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO- oasport.it

Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Volley A1 femminile, sabato sera con Egonu a Villafranca: Monviso prova a frenare Milano x.com

𝗣𝗜𝗡𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗜𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗢 𝗦𝗔𝗕𝗔𝗧𝗢 𝗦𝗘𝗥𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗔𝗡𝗢 Tornano in campo sabato sera le pinelle per la 7^ giornata del girone di ritorno che vedrà la Wash4green Monviso Volley ricevere la visita della Numia Vero Volley Milano. Le ragazze di Peppe Ni - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.