LIVE Monviso-Milano 1-2 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 21-25 le lombarde si portano a casa il terzo set con qualche difficoltà

Segui la diretta della partita Monviso-Milano, A1 femminile 2026. Le lombarde hanno conquistato il terzo set con un punteggio di 21-25, dimostrando resistenza nonostante alcune difficoltà. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della gara tra Conegliano e Bergamo, in programma dalle 20.

LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 2-7 Bel punto di Piva in diagonale da posto 4! 2-6 Sbaglia in battuta Dodson. 2-5 Fallo di Milano che tocca quattro volte la palla. 1-5 Lunga la battuta di D'Odorico. 1-4 Dayskiba trova il punto in pipe! 0-4 Mani fuori di Egonu! Milano se ne va in avvio di set! 0-3 Pietrini! Attacco in diagonale da posto 4 per lei! 0-2 Scambio molto lungo chiuso dal primo tempo appoggiato di Danesi! 0-1 Muro di Danesi! Non passa la fast di Dodson! COMINCIA IL QUARTO SET 21-25 Errore in attacco di Siftar, il suo attacco passa esternamente all'asta.

