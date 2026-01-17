LIVE Monviso-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 19-25 le lombarde tornano in parità dopo un avvio a rilento

Segui in tempo reale l'incontro tra Monviso e Milano, conclusosi con un punteggio di 1-1. Dopo un avvio difficile, le lombarde sono riuscite a recuperare e raggiungere la parità. La partita fa parte del campionato di volley femminile A1 2026. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi della partita tra Conegliano e Bergamo, inizia alle 20.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 1-1 Diagonale molto potente di Davyskiba da posto 4 verso zona 5! 0-1 Egonu in parallela! Scambio interminabile con difese da urlo! Egonu porta il punto dalla parte di Milano con un potente lungolinea che pizzica la riga. COMINCIA IL TERZO SET 19-25 Il secondo set si chiude con l'errore al servizio di Akrari. Milano si riposta in parità! 19-24 Sbaglia al servizio Pietrini, palla a rete. 18-24 Pipe di Pietrini! Bell'attacco in diagonale per la schiacciatrice azzurra. Set point per Milano! 18-23 Bellissimo il pallonetto morbido di Piva che cade subito dietro il muro! 18-22 Kindermann attacca con un palleggio a due mani per sorprendere Milano, ma il suo colpo va diretto a rete.

