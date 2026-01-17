LIVE Monviso-Milano 1-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 12-15 le lombarde provano l’allungo per il terzo set!

Segui in tempo reale il match di volley femminile tra Monviso e Milano, attualmente in parità 1-1. Le lombarde tentano di allungare nel terzo set. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sui risultati in diretta. La partita fa parte del campionato A1 2026 e continuerà con gli aggiornamenti anche nelle prossime sfide.

12-16 Errore di Kindermann che manda fuori l'attacco in diagonale. Milano prova l'allungo verso la conquista del terzo set! 12-15 Fuori di pochissimo l'attacco in parallela di Davyskiba. 12-14 Attacco fortissimo di Egonu! Colpo in parallela imprendibile per Monviso. 12-13 Inavsione di Piva a Muro. Punto per Monviso. 11-13 Kindermann torna a smuovere il tabellino con un diagonale profondo! 10-13 Bosio inganna il muro avversario con il tocco di seconda. 10-12 Muro di Sartori! Non passa l'attacco da posto 4 di D'Odorico.

