LIVE Monviso-Milano 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 11-16 le ospiti cambiano marcia!

Segui in tempo reale la partita Monviso-Milano, valida per la Serie A1 femminile 2026. Le ospiti hanno cambiato ritmo, portandosi in vantaggio 11-16. Per aggiornamenti continui sulla sfida tra Conegliano e Bergamo, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi del match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-BERGAMO DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 20.30 16-19 Akimova stavolta trova il mani fuori! Primo punto della russa in questa serata! 16-18 Torna sotto Monviso! Murata pazzesca di Sylves sull'attacco di pietrini da posto 4! 15-18 Ace di Dodson! Il nastro favorisce Monviso! 14-18 Akimova, appena entrata al posto di Egonu, cerca il mani fuori ma non lo trova. Punto per Monviso. 13-18 Sbaglia in battuta D'Odorico. la palla tocca il nastro e finisce fuori. 13-17 Primo tempo al centro di Dodson! Stavolta passa la statunitense con un attacco potente e profondo.

Dove vedere in tv Monviso-Milano, A1 volley femminile 2026: orario, programma, streaming - Milano, incontro valido per la 20ma giornata della Serie A1 di volley femminile. oasport.it

Volley A1 femminile, sabato sera con Egonu a Villafranca: Monviso prova a frenare Milano x.com

Tornano in campo sabato sera le pinelle per la 7^ giornata del girone di ritorno che vedrà la Wash4green Monviso Volley ricevere la visita della Numia Vero Volley Milano. Le ragazze di Peppe Ni - facebook.com facebook

