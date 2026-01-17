LIVE Monviso-Milano 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | 18-18 Inizio equilibratissimo!

Segui in tempo reale la sfida tra Monviso e Milano valida per la stagione 2026 di A1 femminile, attualmente in parità 0-0. La partita ha avuto un avvio equilibrato, con il punteggio di 18-18. Per aggiornamenti costanti, clicca sul link e resta informato sui risultati di Conegliano-Bergamo, in programma dalle 20.

22-21 Che botta di Dodson! Primo tempo spostato che sorprende Milano! 21-21 A rete l'attacco di D'Odorico. Bello scambio con ottime difese delle due squadre, conlcuso con l'errore di Monviso. 21-20 Diagonale di Kindermann da posto 2! Il muro di Milano non prende le misure sul mancino dell'opposto tedesco! 20-20 Che schiacciata di Egonu! Diagonale strettissimo e potentissimo dell'azzurra dopo una bella alzata ad una mano di Bosio! 20-19 Lavarini chiama un check per una possibile invasione aerea, ma il fallo non c'è e il punto va a Monviso.

Volley A1 femminile, sabato sera con Egonu a Villafranca: Monviso prova a frenare Milano x.com

Tornano in campo sabato sera le pinelle per la 7^ giornata del girone di ritorno che vedrà la Wash4green Monviso Volley ricevere la visita della Numia Vero Volley Milano. Le ragazze di Peppe Ni - facebook.com facebook

