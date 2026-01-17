LIVE Italia-Georgia Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | tra poco il via del primo quarto!
Benvenuti alla diretta della partita Italia-Georgia, valida per gli Europei di pallanuoto maschile 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro, che sta per iniziare, offrendo aggiornamenti continui sull'andamento del match. Restate con noi per tutte le novità e le informazioni principali sull'evento.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Italia-Georgia, Europei di pallanuoto maschile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026, il Settebello inizia la seconda fase del torneo. Dopo 10 anni il Settebello trova la Romania agli Europei e la sconfigge 20-6, per la quindicesima volta nella storia della competizione continentale, vincendo di fatto il girone d’appartenenza. Undici italiani a segno con Mario Del Basso autore di una quaterna; triplette di Francesco Cassia e Francesco Condemi. Alla “Belgrade Arena” si era anche disputata l’ultima precedente sfida (11-5 il 13 gennaio 2016). 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Italia-Turchia 0-0, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto
Leggi anche: LIVE Italia-Slovacchia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!
Quando Italia-Georgia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming; Dove vedere in tv Italia-Georgia, prima partita della seconda fase degli Europei di pallanuoto; LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: Settebello per restare a punteggio pieno; Galleria fotografica - Category: Europei di Belgrado. Verso Georgia-Italia. Allenamenti.
LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: altro match di rodaggio per il Settebello - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it
Diretta Italia Georgia/ Streaming video Rai: seconda fase (Europei pallanuoto 2026, oggi 17 gennaio) - Diretta Italia Georgia streaming video Rai, oggi 17 gennaio: orario e risultato live per la partita della seconda fase agli Europei pallanuoto 2026. ilsussidiario.net
Quando Italia-Georgia oggi in tv, Europei pallanuoto 2026: orario, programma, streaming - Torna in acqua il Settebello agli Europei senior 2026 di pallanuoto maschile, in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia: l'Italia, dopo aver vinto il ... oasport.it
EUROPEI 2026: IL SETTEBELLO TORNA IN ACQUA! Inizia la fase caldissima a Belgrado! Dopo aver dominato il girone iniziale a punteggio pieno, l’Italia debutta nel Girone F contro la Georgia. Con la nuova formula che abolisce i quarti, ogni match è una - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.