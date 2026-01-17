Benvenuti alla diretta della partita Italia-Georgia, valida per gli Europei di pallanuoto maschile 2026. Seguiremo in tempo reale l'incontro, che sta per iniziare, offrendo aggiornamenti continui sull'andamento del match. Restate con noi per tutte le novità e le informazioni principali sull'evento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Italia-Georgia, Europei di pallanuoto maschile. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026, il Settebello inizia la seconda fase del torneo. Dopo 10 anni il Settebello trova la Romania agli Europei e la sconfigge 20-6, per la quindicesima volta nella storia della competizione continentale, vincendo di fatto il girone d’appartenenza. Undici italiani a segno con Mario Del Basso autore di una quaterna; triplette di Francesco Cassia e Francesco Condemi. Alla “Belgrade Arena” si era anche disputata l’ultima precedente sfida (11-5 il 13 gennaio 2016). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Georgia, Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA: tra poco il via del primo quarto!

