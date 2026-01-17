LIVE Italia-Georgia 2-2 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | Di Somma sbaglia un rigore!

Segui in tempo reale l'incontro tra Italia e Georgia ai Campionati Europei di pallanuoto 2026. La partita si è conclusa con un punteggio di 2-2, con momenti di tensione e segnali di equilibrio tra le squadre. Restate aggiornati per tutte le notizie e gli sviluppi sulla diretta, con approfondimenti e statistiche in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Inizia il secondo quarto, palla all'Italia. Finisce il primo quarto, Italia-Georgia 2-2. 1.14 Goooooooooooooooool, Condemi sul primo palo, Italia-Georgia 2-2. 3.05 Rete di Dadvani su assist di Shushiashvili, Italia-Georgia 1-2. 4.30 Rete di Shushiashvili su rigore, Italia-Georgia 1-1. 5.52 Gooooooooooool, Dolce per Bruni che non sbaglia, Italia-Georgia 1-0. 6.37 Di Somma spreca un rigore. 6.40 Tiro sul fondo per Alesiani. 7.55? Inizia il primo quarto, palla all'Italia! 15.28 Tutto pronto per il match. 15.22 L'Italia dopo questo match affronterà la Grecia giorno 19.

