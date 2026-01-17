LIVE Italia-Georgia 0-0 Europei pallanuoto 2026 in DIRETTA | si parte

Segui la diretta della partita tra Italia e Georgia, valida per gli Europei di pallanuoto 2026, terminata con un risultato di 0-0. La gara si è svolta con ritmo equilibrato, offrendo spunti di interesse per il torneo. Dopo questa sfida, l’Italia affronterà la Grecia il 19 giugno. Per aggiornamenti in tempo reale, clicca sul link e resta informato sugli sviluppi del torneo.

15.17 L'Italia invece oggi si presenta così: 1 M. DEL LUNGO 2 F. CASSIA 3 J. ALESIANI 4 M. DEL BASSO 5 F. FERRERO 6 E. DI SOMMA 7 V. DOLCE 8 T. GIANAZZA 9 M. IOCCHI GRATTA 10 L. BRUNI 11 F. CONDEMI 12 A. CARNESECCHI 13 F. DE MICHELIS 14 A. BALZARINI 15.12 Questa la rosa della Georgia: 1 I. RAZMADZE 2 S. TKESHELASHVILI 3 V. DADVANI 4 N. SHUSHIASHVILI 5 A. BITADZE 6 D. VASIC 7 S. ADEISHVILI 8 J. SARIC 10 G. MAGRAKVELIDZE 11 V. TANKOSIC 12 S. PJESIVAC 13 G. GVETADZE 14 A. VLAHOVIC 15 L. CHIKOVANI

EUROPEI 2026: IL SETTEBELLO TORNA IN ACQUA! Inizia la fase caldissima a Belgrado! Dopo aver dominato il girone iniziale a punteggio pieno, l’Italia debutta nel Girone F contro la Georgia. Con la nuova formula che abolisce i quarti, ogni match è una - facebook.com facebook

