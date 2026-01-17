LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | iniziano le batterie dei 60 uomini

Segui in tempo reale il Memorial Giovannini 2026, una delle principali manifestazioni di atletica leggera. La diretta include le batterie dei 60 metri uomini e aggiornamenti sui risultati delle prove in corso, come il quarto salto di Larissa Iapichino e le prime serie femminili. Resta con noi per gli aggiornamenti più recenti e le performance degli atleti durante questa giornata dedicata allo sport.

17:10 Quarto salto valido per Larissa Iapichino. 17:09 I risultati della prima serie dei 60 femminili 1 Alessia Pavese ITA 7.52 2 Gaya Bertello ITA +0.00 3 Melissa Turchi ITA +0.11 4 Angie Anemone ITA +0.11 5 Svetlana Fanale ITA +0.12 6 Rebecca Borga ITA +0.14 7 Francesca Orfeo ITA +0.18 8 Chiara Goffi ITA +0.20 17:07 S'impone Alessandra Gasparelli ad imporsi con 7.42. 17:04 Al via la seconda batteria dei 60 donne. 17:04 Quarto salto per Benedetta Baiocco. 5,38 per lei. 17:01 Finale in volata per la prima batteria. 17:00 Si prepara la prima batteria dei 60 metri femminili.

