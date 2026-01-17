LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | Iapichino sfiora i 7 metri al primo salto
Segui in tempo reale il Memorial Giovannini 2026 di atletica, con aggiornamenti costanti su tutte le discipline. Tra le competizioni in corso, Anna Iapichino ha sfiorato i 7 metri nel suo primo salto, confermando la sua competitività. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati aggiornati, accessibili facilmente attraverso questa diretta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:56 I risultati dei 60 metri per ciechi e ipovedenti Francesco Cortinovis – 7.64 primo classificato. Riccardo Dalla Mana – 7.75 Distacco: +0.11. Niccolò Pirosu – 7.88 Distacco: +0.24. Riccardo Chiarizia – 8.21 Distacco: +0.57. 16:54 La polacca salta 6,29. 16:53 Torna in pedana Magdalena Bokun. 16:52 Nella finale dei 60 metri per atleti ciechi e ipovedenti vince Francesco Cortinovis con 7.64. 16:49 Al secondo salta la polacca ottiene 6,30. 16:48 Buono anche il secondo salto di Larissa Iapichino: 6,74 per lei. 16:47 Nullo il primo salto per la polacca Magdalena Bokun. 🔗 Leggi su Oasport.it
