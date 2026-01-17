LIVE Atletica Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA | Iapichino sfiora i 7 metri al primo salto

Da oasport.it 17 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Segui in tempo reale il Memorial Giovannini 2026 di atletica, con aggiornamenti costanti su tutte le discipline. Tra le competizioni in corso, Anna Iapichino ha sfiorato i 7 metri nel suo primo salto, confermando la sua competitività. Restate con noi per tutte le ultime notizie e risultati aggiornati, accessibili facilmente attraverso questa diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:56 I risultati dei 60 metri per ciechi e ipovedenti Francesco Cortinovis – 7.64 primo classificato. Riccardo Dalla Mana – 7.75 Distacco: +0.11. Niccolò Pirosu – 7.88 Distacco: +0.24. Riccardo Chiarizia – 8.21 Distacco: +0.57. 16:54 La polacca salta 6,29. 16:53 Torna in pedana Magdalena Bokun. 16:52 Nella finale dei 60 metri per atleti ciechi e ipovedenti vince Francesco Cortinovis con 7.64. 16:49 Al secondo salta la polacca ottiene 6,30. 16:48 Buono anche il secondo salto di Larissa Iapichino: 6,74 per lei. 16:47 Nullo il primo salto per la polacca Magdalena Bokun. 🔗 Leggi su Oasport.it

live atletica memorial giovannini 2026 in diretta iapichino sfiora i 7 metri al primo salto

© Oasport.it - LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Iapichino sfiora i 7 metri al primo salto

Leggi anche: LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino al debutto stagionale

Leggi anche: LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Atletica oggi, Memorial Giovannini 2026: orari, tv, streaming, chi parteciperà; Memorial Giovannini per un pomeriggio show; LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno; Dove vedere in tv Larissa Iapichino, Memorial Giovannini 2026: orario, programma, streaming.

LIVE Atletica, Memorial Giovannini 2026 in DIRETTA: Larissa Iapichino alla prima gara dell’anno - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Memorial Giovannini 2026, meeting internazionale ... oasport.it

live atletica memorial giovanniniAtletica oggi, Memorial Giovannini 2026: orari, tv, streaming, chi parteciperà - Larissa Iapichino sarà una delle osservate speciali in occasione del Memorial Alessio Giovannini 2026, meeting giunto alla quinta edizione che si disputa ... oasport.it

live atletica memorial giovanniniLIVE Esordio Iapichino ad Ancona - È in corso il Memorial Alessio Giovannini, quinta edizione del meeting internazionale al PalaCasali di Ancona e tappa Challenger del World Indoor Tour. fidal.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.